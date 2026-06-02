「うちの子、集中力ない？」と思ったとき、最初に見てほしいこと 家と外で様子が違うのは当たり前 家でダラダラと過ごしている子どもの様子を見て、少し心配な気持ちになったことはないでしょうか。宿題にすぐ取りかからない、机に向かっても長く続かない、少し声をかけただけで不機嫌になる。こうしたことが重なると、「集中力がないのでは」「やる気が足りないのでは」と感じてしまうこともあるかもしれません。 とく