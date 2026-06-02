朝のドル円は１５９．６０円台、ドル高優勢も値幅は抑えられる＝東京為替 朝のドル円は１５９．６０円台での推移。イランが米国への意思伝達停止との報道がドル買いを誘ったが、高値は１５９．７６円までにとどまっており、値幅自体は限定的。 USDJPY159.62