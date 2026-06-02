イラン革命防衛隊オマーン湾でコンテナ船を攻撃、米への報復 イラン革命防衛隊はオマーン湾でコンテナ船をミサイルで攻撃したと発表。この船舶はイスラエルと米国が所有するものだ。この攻撃はオマーン湾で米国がイラン船舶を攻撃したことへの報復だ。