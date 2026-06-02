女優の寺島しのぶが、歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂４６の女優・能條愛未の結婚披露宴に息子と出席したことを明かした。１日までにインスタグラムで「眞秀と２人で橋之助さんの結婚式へ」とつづり、「なんか、忘れていたものがむくむくしてきてキュンキュンしました。おめでとうございました」と祝福。橋之助は能條と大安の５月３０日、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、歌舞伎界、芸能界を中心