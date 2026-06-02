『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月1日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】「メイクに使うブラシは可燃ごみで大丈夫です！」「複合素材の時はどっちの素材が多いかなと考えるのがポイントです。」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「メイクに使うブラシは可燃ごみで大丈夫です！」と投稿。メイクブラシの画像を添えて「真ん中に