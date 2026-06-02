俳優の綾瀬はるか（４１）が映画「ファーストボイス−私たちの逆転裁判−」（１０月２日公開）で主演を務めることが１日、分かった。実話に着想を得て生まれた、スカッとした感動を届ける痛快リーガルエンターテインメント。１９８９年に、当時前例がなかった「ハラスメント」を巡る裁判に挑んだ型破りな弁護士たちを描く。綾瀬が演じるのは弁護士・朝日道子。お金にならない案件ばかり引き受けてしまうお人よしだが、信念を胸