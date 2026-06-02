ローソンが、きょう6月2日から全国店舗で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」をスタートする。第1週の目玉は、6月3日の「ローソンの日」を記念した過去最大約63％増量の「ソース焼そば63％増量」。価格据え置きのままボリュームを大幅に増やした商品をはじめ、“合わせすぎ”“濃すぎ”など新企画を含む商品群が6月2日から8日にかけて順次登場する。【画像】人気商品の“いいところ取り”も！対象メニュー一覧同企画は創業51周年を