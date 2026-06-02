俳優の俳優の妻夫木聡が３１日、自身のインスタグラムを更新。この日が最終公演となった、嵐のライブツアー鑑賞を報告し、思いをつづった。妻夫木は「ありがとう本当に本当にお疲れ様でした最後の最後まで愛に溢れた嵐でした」と投稿。「またどこかで会えたらいいなぁ」と記し、俳優・佐藤隆太とおそろいのライブＴシャツ姿で並び、笑顔を見せる様子を公開した。この投稿にファンからは「親友を見届けるお二人、素敵すぎ