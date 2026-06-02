サンマルクカフェは2日、フードメニューとドリンクを同時購入すると、ドリンクを無料でワンサイズアップする「ドリンクサイズアップキャンペーン」を開始した。期間は7月2日まで。モーニングやランチセットも対象となり、店内利用に加えテイクアウトでも利用できる。【画像】お得すぎ…！あさマルクカフェ対象メニュー同キャンペーンは、暑さが本格化する時期に合わせ、フードとともにたっぷりのドリンクを楽しんでもらいたい