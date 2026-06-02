中沢元紀が主演を務める連続ドラマ『幸せになりたいマサムネ君』が、7月7日よりMBS／TBSドラマイズム枠で放送されることが決定した。 参考：中沢元紀、永作博美の息子を演じる責任と喜び「自分も頑張らなきゃな」と踏み出した一歩 本作は、現在第3巻まで発売しており、発行部数がシリーズ累計20万部（※電子版含む）を突破したヨネマイによる同名コミックを実写ドラマ化するもの。人間のズルさと純粋さ、破壊寸前の