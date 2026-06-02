内野聖陽が主演を務め、松本若菜と北村一輝が共演する映画『負けへんで』が、11月3日に公開されることが決定した。 参考：内野聖陽、『ブラックペアン』佐伯教授役から滲む凄み『何食べ』ケンジとは正反対の人物に 本作は、2019年に大阪の不動産デベロッパー社長・山岸忍の身に起きた実際の事件を山岸本人が綴った『負けへんで！東証一部上場企業社長 vs 地検特捜部』（文藝春秋）原作とした逆襲エンターテイ