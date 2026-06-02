綾瀬はるかが主演を務め、ファーストサマーウイカと松本穂香が共演する映画『ファーストボイス ー私たちの逆転裁判ー』が10月2日に全国公開されることが決定。あわせてファーストビジュアルと特報映像が公開された。 参考：綾瀬はるか主演『ひとりでしにたい』を観て考える、大切な人たちへの“最後の贈り物” 本作は、新たな未来を切り開こうと挑み、声を上げることを諦めなかった型破