韓国において、李在明（イ・ジェミョン）政権発足から1年間で政府を挙げて総力対応に乗り出した結果、検挙された麻薬事犯が2万人を超えたことがわかった。【写真】フィリピン刑務所から韓国闇社会を牛耳った「麻薬王」の素性国務調整室は、検察・警察・海洋警察・関税庁・食品医薬品安全処などの合同特別取り締まりにより、2万3403人の麻薬事犯が検挙されたという李在明政権発足後の成果を6月1日に発表した。国務調整室は、昨年6月