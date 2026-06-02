エムエスアイコンピュータージャパン（MSI）は6月4日、同社初の円偏光技術を採用したビジネス向けモニター 23.8インチモデル「PRO MAX 241PHW E14」、27インチモデル「PRO MAX 271PHW E14」の2製品を発売する。価格は23.8インチモデルが2万7800円前後、27インチモデルが3万2800円前後。●目の負担を和らげる機能を多数搭載新製品は、自然光に近い柔らかい光を再現する「円偏光技術」により、眩しさやデジタル特有の刺激を軽減