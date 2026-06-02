2026年5月31日、シンガポールメディアの聯合早報は、中国の地方官僚が自身の出世のために検証不足の巨大観光プロジェクトを強行し、各地で深刻な債務や廃墟化が相次いでいると報じた。記事は、四川省大英県で14年に着工した投資予定額10億元（約235億円）規模の実物大復元タイタニック号が、資金難により船体が錆びついた未完の状態で放置されている実態を紹介した。また、貴州省独山県でも16年に2億元（約47億円）を投じて少数民