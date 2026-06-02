■高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志がQ＆Aトーク7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（5日公開）の観覧車一周ドキドキトーク映像が到着した。大阪・梅田のHEP FIVEにある観覧車に乗車。3人の仲をより深める【観覧車一周ドキドキトークチャでQ＆Aトークを繰り広げた。【動画】3人の仲の良さが垣間見える観覧車トーク同作品は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化。恋に夢見