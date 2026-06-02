俳優の綾瀬はるか主演の映画『ファーストボイス ―私たちの逆転裁判―』が、10月2日より全国公開されることが決定した。解禁されたファーストビジュアルでは、綾瀬が鮮烈な赤のボディコン姿で登場。弁護士らしからぬ大胆なファッションが強烈なインパクトを放っている。【動画】映画『ファーストボイス ―私たちの逆転裁判―』特報映像本作は、1989年のバブル経済絶頂期を舞台に、日本で初めて「ハラスメント」が法廷で争われ