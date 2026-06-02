毎日オークションは5月21・22日に東京・有明で、「第850回 新作工芸・茶道具オークション」を開催。初代・楽長次郎作「黒茶碗銘 源太黒」が高額落札された。【画像】初代 楽 長次郎「黒茶碗銘 源太黒」初代・楽長次郎の「黒茶碗銘 源太黒」は、千利休による銘を備え、表千家と所縁の深い豪商・鴻池家に伝わったもの。鴻池家は長次郎作の名碗七つ「長次郎七種（利休七種）」のうち三碗を蔵していたことで知られ、そのほか