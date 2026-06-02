きょう2日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後7：00〜)に、「モ〜最高！Mr.常陸牛の鴨志田さん」が登場する。【オモウマ写真】ミディアムレアの“常陸牛ステーキ定食（2420円）「オモウマい店」での放送軒数第1位の茨城県から、24軒目となる同県ひたちなか市の食事処を紹介。この店の自慢は、県のブランド牛である常陸牛（うちもも）のブロック肉で、等級も最高級のA5ラン