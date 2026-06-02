夏場所が終わったばかりですが、6月13、14日にはフランス・パリ公演が開催されます。海外公演は昨年10月のロンドンに次いで2年連続。夏場所を休んだ弟子の横綱・大の里らも出場します。最近は稽古場や国技館を訪れる海外からの観光客が増えました。国技が注目されることはありがたいことですし、巡業、公演開催のオファーも多いそうです。「裸の親善大使」として世界各地で伝統文化を伝えることは大きな意義があります。私は