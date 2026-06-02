東京・青山にオープンした日本初のブティック「コレット」はいつのまにか、デザイナーやクリエーター、音楽関係者、芸能人らさまざまなジャンルの人たちのたまり場のようになっていました。かけがえのない友は人生を豊かにする。後に親友となる安井かずみさんと知り合ったのもこの頃。彼女を連れて来てくれたのは加賀まりこさんでした。最初は仲良し3人組。店が閉まると、そのまま六本木や麻布、赤坂界隈（かいわい）へレッツ