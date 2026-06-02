2019年に実際に起きた事件をもとにした映画『負けへんで！』が、11月13日に全国公開されることが決定した。主演を内野聖陽が務め、松本若菜、北村一輝が共演。本木克英監督がメガホンを取る。【画像】原作『負けへんで！東証一部上場企業社長vs地検特捜部』書影本作は、大阪の不動産デベロッパー社長・山岸忍氏が自身の体験をつづったノンフィクション『負けへんで！ 東証一部上場企業社長vs地検特捜部』（文藝春秋）を原作