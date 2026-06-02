2025年に放った63本のホームランがパッケージ化米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手とグローバルアンバサダー契約を締結する伊藤園は、22日より「『お〜いお茶』大谷翔平ホームランボトル」を発売する。2025年に放った全ホームランがパッケージに収録された逸品の発売に、ファンも驚きと喜びの声をあげている。名場面がパッケージで蘇る。「お〜いお茶くん【公式】」のXは、「6/22『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル