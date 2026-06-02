筆者友人A子の話。育児疲れが限界だったあの夜、息子を怒鳴りつけてしまいました。しょんぼりと部屋に消えた5歳の背中を見て後悔したものの、素直に謝れないまま時間が経ちます。するとそろそろとリビングに戻ってきた息子が、一枚の絵を差し出してきました。そこに書かれていた言葉の意味に気づいたとき、私は崩れ落ちました。 怒鳴ってしまったあの夜 下の娘が2歳になったころから、育児疲れはじわじわと限界に近づいてい