スタートアップ企業や自治体などをつなぐイベントが、名古屋のIGアリーナで開かれました。 【写真を見る】スタートアップ企業や自治体・大学などがIGアリーナに集結 “スタートアップサミット”で新たな連携を 過去最多の約2000人が参加 このイベントは、スタートアップ企業や大学、自治体などが新たな連携を生み出す場をつくろうと三菱UFJ銀行が開きました。 東海地方での開催は4回目で、