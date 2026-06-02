6月19日に公開される、舘ひろし主演の「免許返納!?」。彼の役が、約30年前に演じたコメディー映画「免許がない！」と同名のアクションスターの南条弘であるため、その続編と思われがちだが、これが舘ひろしと日本映画愛にあふれた、笑いだけでなく感動も誘うアナザーストーリー作品になっている。嵐、ミセス効果で注目集める“ライブ映画” 「今は昔、栄養映画館の旅」は一見に値する物語は「老人家族」という作品で映画主演賞