指導者の顔を持つ鈴木隆行氏と小野伸二氏いよいよ北中米ワールドカップ（W杯）目前だ。2002年日韓W杯で日本を初めて決勝トーナメントに導いた元日本代表FW鈴木隆行氏と、同MF小野伸二氏がFOOTBALL ZONEの対談に登場。欧州をはじめとする世界の修羅場で戦ってきたレジェンド2人が厳しい環境を生き抜くための“覚悟”について議論した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇技術的にも戦術的にも、