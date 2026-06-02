鈴木唯人とのやり取りを明かした市立船橋サッカー部の波多秀吾監督2019年、高校3年生になった鈴木唯人に、市立船橋サッカー部の監督1年目の波多秀吾は10番を与えた。複数のポジションをこなしながら、鈴木はチームのエースとして技術レベルの高さを見せていたが、チームはプレミアリーグEASTで思うように勝ちを掴めずに順位は低迷。プリンスリーグ関東降格も見えてくるようになった。（取材・文＝安藤隆人／全4回の2回目）