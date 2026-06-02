女優の綾瀬はるか（４１）が映画「ファーストボイス−私たちの逆転裁判−」（前田哲監督、１０月２日公開）に主演することが１日、分かった。実話に着想を得た物語で、日本初のハラスメント裁判に挑んだ弁護士を演じる。日本列島が好景気に沸いたバブル絶頂期の１９８９年。女性社員は結婚までの“腰掛け”で働いていると思われていた時代に、上司から理不尽な嫌がらせを受けて職場を離れることになった女性と弁護士の勇気ある