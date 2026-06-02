俳優の内野聖陽（５７）が映画「負けへんで」（本木克英監督、１１月１３日公開）に主演し、無実の罪を着せられた男を演じることが１日、分かった。２０１９年に大阪の不動産開発会社社長の山岸忍氏の身に起きた実際の冤罪（えんざい）事件を本人がつづった著書「負けへんで！東証一部上場企業社長ＶＳ地検特捜部」（文芸春秋）が原作。内野は業務上横領の罪で逮捕され、どん底からはい上がる主人公・藤堂繁を演じる。実在