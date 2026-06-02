ミカエル・ミシェル騎手（３０）＝フランス出身＝が５月３０日、拠点を置く南アフリカ共和国のグレイビル競馬場で行われたデイリーニュース２０００・Ｇ１（芝２０００メートル＝１１頭立て）で、スターメジャー（牡３歳、南アフリカ・ジェームズ・クロフォード厩舎、父クエラリ）に騎乗し、初のビッグタイトルを獲得した。この勝利でＪＲＡが定める短期免許制度の成績要件である「当該年、または過去２年でインターナショナル