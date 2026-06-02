防衛省は1日、中国軍の空母「遼寧」が日本の南の太平洋上で戦闘機などの発着艦を約170回行ったと発表しました。防衛省によりますと、5月26日から沖縄県の宮古島の南の海上などで、空母「遼寧」に艦載された戦闘機やヘリコプターが発着艦を繰り返しました。3日間で170回程度、確認されたとしています。また、ミサイル駆逐艦やフリゲートなどが「遼寧」とともに行動しました。海上自衛隊の護衛艦が警戒・監視などにあたりました。