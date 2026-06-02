俳優の中沢元紀が７月７日スタートのＴＢＳ系連続ドラマ「幸せになりたいマサムネ君」（火曜・深夜１時２６分、ＭＢＳ制作）で主演することが１日、分かった。原作は漫画家・ヨネマイ氏の同名コミック。付き合って１０年の恋人がいる一方で、セフレを作る主人公を演じる中沢は「初めて原作と脚本を読んだ時、『クズだなぁ』と思いました」と率直にコメント。一方で「間違った選択をしてしまうマサムネ君の根底にある自信のなさ