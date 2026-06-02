横浜市のJR京浜東北・根岸線の線路沿いで火事がありました。1日午後2時半ごろ、横浜市栄区で雑草が約100平方メートル焼けました。現場はJR京浜東北・根岸線の線路沿いで、煙が立ちこめるなどして、本郷台駅から港南台駅の間で約1時間半にわたり運休し、乗客約3500人に影響が出たということです。