イスラエルがレバノンへの攻撃を拡大したことを受けて、イランメディアは1日、イランがアメリカとの戦闘終結に向けた協議を停止したと報じました。一方、アメリカのトランプ大統領は協議は続いているとして報道を否定しています。イスラエルのネタニヤフ首相は1日、レバノンの首都ベイルート郊外のヒズボラの拠点への攻撃を軍に指示したほか、レバノン南部への地上侵攻を拡大しています。これを受けてイランのタスニム通信は1日、