5月26日、栃木、神奈川両県警の合同捜査本部は逮捕状を取り、その3日後、益田和彦容疑者の公開手配に踏み切った。逮捕されたの指示役夫婦よりもさらに上の立場で事件に関与した疑いがもたれている。【映像】指示役の20代夫婦と益田容疑者（48）益田容疑者は事件の3日後、中国に向けて出国。その後東南アジアへ逃亡した可能性があるという。さらに30日、リクルーター役とされる18歳の高校生が逮捕された。栃木県上三川町の一