北上している台風6号は鹿児島・奄美地方を直撃していて、3日にかけて西日本から東日本に接近する見通しで厳重な警戒が必要です。1日午前3時ごろの鹿児島・奄美市内の映像では、雨が地面に打ち付け波打つ様子がみられ、強い風でシャッターがあおられていることが分かります。台風6号は1日、沖縄本島を暴風域に巻き込みながら北上し、2日午前6時現在、鹿児島県の奄美大島に最接近しているとみられます。その後も3日にかけ本州の太平