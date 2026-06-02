【イスタンブール共同】イラン革命防衛隊は1日、米軍がオマーン湾でイランの船舶を攻撃したと主張し、報復として「敵国」の船舶をミサイル攻撃したと発表した。英海事当局によると、イラク沖を航行中の貨物船で飛翔体による爆発が起きたとの報告が1日にあった。さらに2回目の爆発が起きて火災が発生、けが人はいないという。米中央軍は5月29日、オマーン湾でイランの港湾に向かっていた船舶をミサイル攻撃したと発表していた。