Ｍ＆Ａ（企業の合併・買収）の適正化のため、経済産業省は「企業買収における行動指針」の内容を補足する。企業経営者は、価格だけで買収提案の受け入れを判断するのではなく、従業員や取引先などへの影響を考慮すべきだとの考えを明示する。補足文書として指針に追加する。２日に開く有識者会議で公表し、７月に正式にとりまとめる。２０２３年に策定した指針では、合理的な買収提案に対し「真摯（しんし）な検討」を行うべ