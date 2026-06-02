やったね、一番乗り！人気グラビア雀士が笑顔で第一関門を突破した。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージA卓が6月1日に行われ、東城りお（BEAST X・連盟）が首位通過で、3rdステージ進出を決めた。2位通過は第1試合4着から逆転を果たした松本吉弘（渋谷ABEMAS・協会）が2ndステージへ進む。【映像】開幕戦から大物手を決める東城りお第1試合は東家から河野高志（RMU）、東城、清水香織