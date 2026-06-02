【ブリュッセル共同】経済協力開発機構（OECD）は1日、各国の産業補助金に関する報告書を公表した。中国企業は、日米欧を中心とするOECD加盟国に拠点を置く企業と比べて売上高に対する補助金の割合が3〜8倍に達した。OECDは「多額の補助金は市場をゆがめる」と指摘し、是正が必要だとの考えを示した。OECDは3、4日に年に1度の閣僚理事会を開き、公平な競争条件の確保も議論する見通しだ。中国企業の世界的なシェア拡大による各