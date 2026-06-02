きょうは台風6号がさらに北上して、西日本も荒れた天気となりそうです。西日本の太平洋側を中心に大雨となるでしょう。九州南部と奄美では線状降水帯が発生して災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害や暴風、高波に警戒が必要です。台風6号は奄美に接近したあと、きょうの午後には西日本の太平洋側を東へ進み、九州南部や四国に接近する見込みです。朝のうちは奄美に活発な雨雲がかかるでしょう。西日本や東海