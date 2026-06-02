セント・フォース所属のフリーアナウンサー山口清香（さやか＝26）が1日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。「ご報告です。かねてよりお付き合いしておりました方と、昨年結婚いたしました」と書き出し、着物姿の写真を公開。「また、昨年度から夫がタイに赴任している関係で日本とタイの二拠点生活を送っております。赴任が決まった当初は様々な不安もありましたが、少しずつ生活にも慣れ、今後の見通しも立ってきたためご