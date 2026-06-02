台風6号は3日明け方にも東海地方に最接近する見込みで、JRの在来線は2日夕方から一部区間で計画運休します。気象台によりますと、台風6号は暴風域を伴ったまま3日明け方から昼過ぎにかけて東海地方に最接近し、2日昼過ぎから3日昼前にかけ、雷を伴う非常に激しい雨が降るところがある見込みです。3日朝6時までの24時間の降水量は、愛知で200ミリ・三重で300ミリなどと予想され、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。JR東