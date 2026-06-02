自転車のヘルメット着用を普及させようと、ヘルメットの無料貸し出しが東京都内で行われました。東京・渋谷区の駐輪場では、自転車の利用者に向け、ヘルメットの無料貸し出しを行いました。ヘルメットを着用していない人は、着用している人に比べて、事故時の死亡リスクが約2.3倍高くなることから、警視庁は着用を呼びかけています。