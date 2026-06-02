綾瀬はるか（41）が、1989年（平元）に提訴された、日本初の「ハラスメント裁判」の実話に着想を得た映画「ファーストボイスー私たちの逆転裁判ー」（前田哲監督、10月2日公開）に主演することが1日、分かった。公開中の「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督）「箱の中の羊」（是枝裕和監督）に続き、今年3本目の主演映画となるが、劇中で描いた80〜90年代に流行した真っ赤なボディコン風の、これまでとは一線を画した