日本の2人組器楽曲ユニット「DEPAPEPE」が1日、公式Xを更新。10月末で活動休止すると発表した。「DEPAPEPE」は2002年、ともにアコースティックギターの徳岡慶也（48）と三浦拓也（43）の2人で結成。インディーズ時代の路上ライブから知名度を上げていった。声明を通じ「この度、2026年10月をもちましてDEPAPEPEとしての活動を休止することが決定いたしました」と発表。「たくさんのファンの皆様のおかげで、24年という長い間2人で