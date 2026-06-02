3兄妹の絆を感じる光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で32万回再生を突破し、「本当に優しい子」「目頭が熱くなりました」「3人の関係が羨ましい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：病院で注射を打たれ、大絶叫する犬→見ていた2歳の女の子が心配して…目頭が熱くなる『まさかの展開』】 診察台の上の愛犬が心配で… YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレ