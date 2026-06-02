吉田が汚名返上のタイムリーを放った(C)Getty Imagesレッドソックスの吉田正尚は現地時間5月31日、敵地で行なわれたガーディアンズ戦に「4番・左翼」でスタメン出場。打席では2安打2打点の成績を残し、チームの9-4の勝利に貢献した。だが、試合中盤にはレフトの守備でフライの落下点を見誤って落球、失点に繋がる手痛いミスもあった。【動画】吉田正尚がバットで取り返した！痛恨の“落球”と逆転適時打の映像を一気に見るレッ