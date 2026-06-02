郡司は2年連続2桁本塁打をマーク、勝負強い打撃も期待されている（C）産経新聞社現在リーグ4位と上位浮上を目指す日本ハムでは開幕4番も務めた郡司裕也の完全復活が待ち望まれている。昨季は規定打席にわずかに及ばなかったものの打率.297、2年連続の2桁本塁打となる、10本塁打45打点の成績を残し、3度のサヨナラ打を記録するなど数字だけでなく勝負強いバッティングが光った。【動画】勢いがついてきた！郡司が大勢から放った